Újabb átszervezés jött az Embracer játékrészlegében

Tavaly az Embracer csoport bejelentette, hogy három különálló vállalatra válik szét : Asmodeere, Coffee Stain & Friends-re és Middle-earth Enterprises & Friends-re, amelyek mindegyike külön cégként lett bejegyezve.

Most a vállalat bejelentette, hogycsoportba szervezte. Ez azt jelenti, hogy a Middle-earth Enterprises & Friends mostantól Fellowship Entertainment néven fog működni (The Lord of the Rings, Kingdom Come: Deliverance, Metro, Dead Island, Killing Floor, Darksiders, Tomb Raider).A Coffee Stain & Friends a bejelentés előtt a PC-s, konzolos és mobilos játékokra összpontosított, beleértve a free-to-play címeket és az indie AA játékokat. Most különálló, tőzsdén jegyzett vállalattá válnak, amit izgalmasnak élnek meg, de jó értelemben félnek is tőle, legalábbis Anton Westbergh társalapító-társvezérigazgató elmondása szerint.