Újabb animék készülhetnek a Capcom játékai alapján?

A Capcom sorozatai igencsak szép eredményeket érnek el animeként, így nagyon jól alakult a Castlevania, és most a Devil May Cry is hasonló népszerűségre tehet szert a Netflixen, ami felvet néhány kérdést a jövőre nézve.

Pláne azok után, hogy a Devil May Cry anime egyik epizódjában Dante említést tesz egy küldetésről, amely Raccoon Cityhez köthető, így sokakban rögtön megfogalmazódott a kérdés, miszerintA ComicBook munkatársai meg is kérdezték ezzel kapcsolatban Adi Shankart, a Devil May Cry anime alkotóját, aki sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta ezt az értesülést, de azt azért elmondta, hogy odáig van a Capcom által megálmodott világokért, ha te hát így alakulna, ő nem jelentene akadályt.