Újabb 27 címmel bővült a GOG játékmentő programja

A GOG Preservation Programot tavaly novemberben jelentették be azzal a céllal, hogy a klasszikus játékok örökre játszhatóak maradjanak a modern PC-ken, még akkor is, ha a fejlesztők már nem támogatják őket.

A programba most többek között ajáték került be. A Silent Hill több mint 20 évvel ezelőtt jelent meg PC-re és most frissítve lett a Windows 10 és 11-el való jobb kompatibilitás érdekében és teljes mértékben támogatja a modern kontrollereket.A Tomb Raider Underworld pedig olyan módosításokon esett át, amelyek javították a DirectX-kompatibilitást, 60 fps-es sebességkorlátozást és felhőalapú mentési támogatást biztosítanak. A megőrzési programban jelenleg 141 játék található, az a céljuk, hogy 2025 végére elérjék az 500 címet.

