Újabb 16 karakter mutatkozott be a Dragon Ball: Sparking! Zero-hoz

A Bandai Namco csapata egy friss kedvcsinálót mutatott be a rajongóknak a Dragon Ball: Sparking! Zero kapcsán, amely Android Saga címmel 16 vadonatúj karaktert állít a középpontba, amelyek mind játszhatóak is lesznek.

A most bemutatott újoncok között olyan nevekkel találkozhatunk, mint Trunks (Sword), Super Saiyan, Mecha Frieza, King Cold, Dr. Gero, Android 19, Android 18, Android 17, Piccolo (Fused with Kami), Cell, 1st Form, Android 16, Cell, 2nd Form, Cell, Perfect Form, Gohan (Teen), Super Saiyan, Cell Jr., Gohan (Teen), Super Saiyan 2 és Perfect Cell.Ha pofozkodás közben is megismerkednél velük, az alábbi Dragon Ball: Sparking! Zero kedvcsinálón éppen őket nézegetheted meg egy kicsit alaposabban. Közben ne feledd: a játék PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is

Nézd nagyban ezt a videót!