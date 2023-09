Új világok felé vitorlázhatunk a Humankind Cultures of Oceania DLC-jében

Megjelent a Humankind új DLC-je, a Cultures of Oceania, amely 6 új kultúrát, 6 új csodát, 7 független népet, 15 narratív eseményt és új zenét tartalmaz, a bővítmény az ingyenes Bonny Update frissítéssel együtt jött.

A történelmi, körökre osztott stratégiai játékban az ókortól a modern korig vezethetjük népünket, egyedi civilizációkat létrehozva. Most, a Cultures of Oceania megjelenésével a játékban található: újdonság a pama-nyungan, a polinéziaiak, a rapa nui, a maorik, a hawaiiak és az új-zélandiak.Hat új csoda is érkezett, ezek a következők: Uluru, Aitutaki lagúna, Bungle Bungle Range, Whakaari vulkán, Pape'ete királyi palotája, Mauna Kea Obszervatórium. A DLC-n kívül kiadtak ingyenes tartalmakat is, a Bonny Patch jelentős frissítéseket ad a tengeri játékhoz, a kereskedelemhez és az erőforrás-kezeléshez; továbbá a karibi kalózok érkeztek ingyenes kultúraként.

