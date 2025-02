Új területeket hozott a SYNDUALITY Echo of Ada első frissítése

Akik egy meghatározott számú, mely az északi és déli zónák kombinációja. Miután hozzáférést kapunk ehhez a hatalmas területhez - ahol akár 20 játékossal is találkozhatunk - új küldetéseket vállalhatunk a felszínen.A sikeres akciók után Epic szintű fegyvereket és Epic szintű CRADLECOFFIN gépeket szerezhetünk, továbbá új outfiteket is a Magus számára, hogy még jobban személyre szabhassuk őket. A frissítéssel további részletek derülnek ki Amasia múltjáról rejtett ereklyék segítségével és az idővonal-események feloldásával.

Megérkezett a SYNDUALITY Echo of Ada első frissítése, most már lehetőségünk nyílik felfedezni egy teljesen új térképet, valamint új kihívásokkal is szembe találhatjuk magunkat a különleges jutalmak mellett.