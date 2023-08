Új terület, szörnyek és jutalmak érkeztek a Black Desert Onlineba

A Pearl Abyss két különböző eseményt is ünnepel, PC-n már bebarangolhatjuk a vadonatúj Ulukita nevű területet nehéz szörnyekre vadászva, PlayStationön pedig csatlakozhatunk a Black Desert négyéves ünnepléséhez.

Akik felkészültek a kemény új szörnyekre, élvezni fogják az újonnan bemutatott területet, az új, amelynek sziklás terepe egy mini Grand Canyonra emlékeztet. Két szörnyzóna, a Tungrad Ruins és a City of the Dead vadonatúj kihívást jelentő szörnyekkel bővült, amelyekkel megküzdhetünk, ha elég felkészültek vagyunk.A Pearl Abyss két héten át jutalmakkal, ajándékokkal és eseményekkel ünnepli a PlayStation kiadás négyéves évfordulóját. Az ingyenes tárgyakat már begyűjthetjük egészen szeptember 6-ig és az új és visszatérő kalandorokat köszöntő friss bejelentkezési jutalmak is elérhetőek.

