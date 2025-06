Új térképeket és frissített multit kapott a Tempest Rising

Tempest Rising elsőre olyan, mint egy tisztelgés a Command and Conquer előtt, az RTS-ek boomer shootere és valós kritika csak a többjátékos módot érte, most azonban érkezett egy új frissítés, amely ezeket az aggályokat orvosolja.

A Rally and Recon update a játékosok, például online lehetőségünk lesz a barátainkkal együtt várakozni, így könnyebb lesz közös meccsekbe kerülni. Megérkezett a spectator mód is és a főmenüben is használhatjuk a csevegést.Kaptunk hat új multis pályát, ezek közül négyet 2v2 csatákra, kettőt pedig közvetlen, egy az egy elleni párbajokra terveztek, valamint a 2v2 ranglistás játék elérhető. Akinek még kimaradt ez a stratégia: egy olyan alternatív idősíkba kerülünk, ahol a kubai rakétaválság nukleáris válságba torkollott, ezt két egyjátékos kampányban és többjátékos módban élhetjük át.