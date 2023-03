Új térképek jöttek a World War Z ingyenes frissítésével

A Saber Interactive ma kiadta a World War Z : Aftermath legújabb ingyenes frissítését, ami az Against All Odds címet viseli és két új térképet, valamint új fegyvert hoz és bármelyik karaktert bevihetjük bármelyik PvE pályára.

A PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox One-ra és PC-re elérhető legújabb frissítés rengeteg új tartalommal bővíti a játékot, többek között új Jeruzsálem és New York Horde Mode pályákkal, hét új mutátorral a Challenge Horde Mode-hoz, valamint egy új közelharci fegyverrel.Az Against All Odds frissítés emellett először teszi lehetővé, hogyepizódban. Az MI csapattagok is javultak és mostantól nehézfegyvereket is használhatnak, amikor velünk együtt harcolnak. Emellett két új fizetős DLC csomag is elérhető lett mától:a Deadly Vice Weapon Skin Pack és a Rat Packs Weapon Skins Bundle, amik 4,99 dollárért (1.700 forint) kaphatóak és négy fegyver skin-t tartalmaznak.PC-n, Xbox Series X|S-en és Xbox One-on feloldhatunk egy bónusz fegyver skin-t és egy exkluzív gyűjtői csemegét, ha regisztrálunk a PROS nevű új, online szolgáltatásba.

