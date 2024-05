Új térkép és fegyver jött a Chivalry 2 ingyenes frissítésével

A Torn Banner Studios és a Tripwire Presents ma bejelentette a Chivalry 2 utolsó ingyenes tartalmi frissítését, a Regicide-ot, amely már elérhető minden platformon, a csomag a Mason Order és Agathia között zajló háborút egy új szintre emeli.

Érkezett egy, amelyben a csata a falakon kívül kezdődik, majd belül a katonák a fellegvár folyosóin keresztül harcolnak, mielőtt megérkeznek a Malrick-várba. A goedendag nevezetű középkori fegyver is elérhető lett, a rúdfegyverek nagyobb hatótávolságát sokoldalúságra cseréli, egyedi fegyverfejjel.Megjött a Regicide Campaign Pass is, azonban a bérlet nem jár le és mindenki a saját tempójában haladhat előre. Kaptunk még új karakter- és fegyver testreszabásokat, köztük négy új páncélkészletet, öt új fegyver skint és új sisakot.

