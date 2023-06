Új szigetet ismerhetünk meg a Shadow Gambit: The Cursed Crew kedvcsinálójában

Miután bemutatták az Iron Bay atollt, a fejlesztők most felfedték a Calamity Reef nevű szigetet, amelyet felfedezhetünk a Shadow Gambit: The Cursed Crew ben, ami kísértetjárta roncsok temetője, amely egykor a Feketeszakáll és a Harmadik Vasflotta közötti tengeri csata helyszíne volt.

A sziget el van torzulva, számtalan hajóroncs hever itt, elveszett lelkek kóborolnak és a katasztrófa középpontjából emelkedik ki a romos világítótorony, amely örökre megdermedt. Ez csak egy, a számos szigetbemutató videó közül, amelyek a teljes játékban is elérhetőek lesznek és minden játszható szigetnek lesz saját bemutatkozó videója.Bejelentették azt is, hogy a Shadow Gambit: The Cursed Crew részt vesz a Steam Next Festen (június 19-26.), ahol ki lehet majd próbálni a játékukat. A, különböző küldetéseket két szigeten és több látogatást a szellemhajójukon, a Red Marley-n, ez 2-4 órát jelent majd.

Nézd nagyban ezt a videót!