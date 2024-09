Új Spyro-játékon dolgozhat a Toys for Bob?

Bár független stúdióként van már jelen a piacon, igencsak úgy tűnik, hogy saját múltjából szeretne megélni a Toys for Bob, akikről most felmerült pletyka szintjén, hogy egy vadonatúj Spyro-játékon dolgozhatnak.

A hír azt követően merült fel, hogy a csapat frissítette hivatalos weboldalát, amely teljesen új megjelenést kapott, és azon túl, hogy Spyro lilás színe lett a háttér, illetve a kis sárkány karakterét rögtön láthatjuk a főoldalon, az érkező projektek között a nagy kérdőjel mögötti háttér is a sárkányra jellemző lila árnyalattal rendelkezik.A rajongók a lila szín előtérbe kerülése láttán határozottan úgy vélik, hogy a Toys for Bob egy új Spyro-játékon dolgozik a háttérben, ami összecsengene azzal is, hogy a csapat következő játékát a Microsoft adja majd ki, akik véletlenül a Spyro-jogokkal is rendelkeznek az Activision felvásárlása óta.