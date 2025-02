Új rendezőt talált a Street Fighter mozifilm

Ismét sikerült rendeznie sorait az aktuális Street Fighter mozifilmnek, lévén kiderült, hogy új rendező csatlakozott a projekt mögé, akinek minden esélye megvan arra, hogy egy igazán jó alkotást tegyen le az asztalra.

Az új arc ugyanis Kitao Sakurai lettek, aki nem először nyúl videojátékos adaptációhoz, hiszen, de ő volt a felelős a Bad Trip-ért, sőt a The Eric Andre Show szintén hozzá köthető.Az új Street Fighter mozifilm a harmadik filmes próbálkozás lesz arra, hogy ilyen formában dolgozzák fel a Capcom legendás verekedős játékát, és bár a 94-es legelső rész nem nyűgözte le a kritikusokat - a rajongókat annál inkább - a Street Fighter: The Legend of Chun-Li már magasra tette a lécet.