Új platformra is kiadhatják a Gran Turismo 7-et

Az elismert széria legújabb játéka, a Gran Turismo 7 nyolc hónapja jelent meg PS4-en és PS5-ön, a sorozat készítője, Kazunori Yamauchi szerint ez lehet a következő PlayStation-játék, amelyet PC-re is át lehet vinni, de erről egyelőre csak egy rövid megjegyzést tett.

A Gran Turismo egy nagyon finomra hangolt cím. Nem sok olyan platform van, amelyen a játék natívan 4K/60p-ben futhatna, így ennek egyik módja a platform leszűkítése. Nem túl egyszerű téma, de természetesen megvizsgáljuk és mérlegeljük.

Kazunori Yamauchi a Grand Turismo Világdöntőn a GTPlanetnek nyilatkozva utalt arra, hogy a versenyszimuláció várva várt PC-portja nem lehetetlen gondolat a közeljövőben:Tekintettel arra, hogy más PlayStation-kiadások, mint például a God of War, a Marvel's Spider-Man, a Horizon és az Uncharted már megjelentek PC-re az elmúlt években, a Gran Turismo 7 , mint többplatformos játék sem teljesen lehetetlen. Ezenkívül a pletykák szerint egy másik PS-játék, a Returnal is megjelenik PC-re, ezt megerősítették a Steam adatbázisában és a játék PC beállításai is kiszivárogtak.