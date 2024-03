Új nehézséget kapott a Star Ocean: The Second Story R

Új nehézségi fokozatot, végigjátszás utáni új raid ellenfeleket, fegyvereket és még sok más érdekességet rejt a Star Ocean-sorozat második részének 2,5D remakeje, a Star Ocean: The Second Story R verziófrissítése.

A héten megjelent frissítés új, minden eddiginél nehezebb dinamikus nehézségi fokozat, a CHAOS módot hozta el nekünk. Továbbá egy új funkció segítségével külön-külön is megküzdhetünk a Ten Wise Men tagjaival, miután végigjátszottuk a sztori módot és mindegyik Wise Man egyedi támadással érkezett.A készítők megleptek még bennünket néhány művészeti képpel, amely az NPC karakterek illusztrációit mutatja be. Szintén újdonság, hogy a főképernyő Special options részében megtekinthetjük az összes általunk megnyitott alternatív befejezést az újonnan hozzáadott Ending Collection funkcióval.Az 1.10 frissítéshozott, valamint a New Game + segítségével visszaállíthatjuk karakterünk szintjét, miközben minden megszerzett kiegészítőt megtarthatunk.

