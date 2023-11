Új módokkal és térképekkel indult el a Men of War II újabb bétája

A Fulqrum Publishing és a Best Way bejelentette, hogy a Men of War II című RTS legújabb béta hétvégéje már él a Steamen november 21-ig, új meccskeresési lehetőségekkel, rövidebb betöltési időkkel és grafikai fejlesztésekkel vár.

A nyílt béta két új, lebilincselő egyjátékos küldetést tartalmaz: a Convoyban a szövetséges erőkhöz csatlakozunk a normandiai partraszállást követően és egy ellátmányos csapatot kell eljuttatnunk a szövetségesekhez. A Through the Snowban a Wehrmacht egyik harccsoportjának előőrsét vezetjük, velük el kell vágni a szovjet erők visszavonulási útvonalát.: Witch's Vale, Village, Champagne és Polesie, összességében pedig tíz áll a rendelkezésünkre. Elindították az Officer című PvE módot is, ebben a támadó és védekező taktikák között kell váltogatunk, miközben megpróbálunk megvédeni egy NPC tisztet.