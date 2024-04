Új módok, exosuitok és Mega Man kollaboráció jön az Exoprimalba

Az Exoprimal negyedik Title Update frissítése ebben a hónapban érkezik, egy friss trailerben a Capcom új részleteket fedett fel a dínós lövölde következő, ingyenes tartalmi bővítéséről, ami elhoz egy Mega Man kollaborációt is.

Az Exoprimal x Mega Man együttműködés tartalmaz egy boss csatát a Yellow Devil1 ellen, hasonlóan a Rathalos elleni küzdelemhez most is 10 játékosnak kell együtt dolgoznia. További kozmetikai kiegészítőkkel tehetjük egyedibbé megjelenésünket: Mega Man (Nimbus), Air Man (Witchdoctor), Yellow Devil (Krieger).Az Exosuitok listája is tovább bővül, így már 30 páncélból választhatunk a frissítést követően, valamintstartoló szezonban. A Custom Match-ben értelemszerűen saját lobbikat hozhatunk létre egyedi szabályokkal, küldetésekkel és térképekkel; a Time Loop Rebellion a Savage Gauntlethez hasonlóan is szakaszosan lesz elérhető, első alkalommal április 26-án.

Nézd nagyban ezt a videót!