Új mechanikákat hozhat az Assassin's Creed: Black Flag Remake

Az Assassin's Creed 4: Black Flag remake állítólag több lesz, mint egy egyszerű grafikai felújítás - ez derül ki egy meg nem nevezett Ubisoft alkalmazott LinkedIn profiljából, aki azt állítja, hogy új rendszereket fejlesztenek.

Az MP1st cikke szerint a remake állítólagvonatkozóan, bár hogy ez pontosan mit jelent, az egyelőre nem világos. A csapat állítólag azt reméli, hogy ezek a változtatások, - bármi is legyen az, - az eredetit egy "kiváló játékká teszik, hogy újjászülessen a következő generációs tripla-A játékként".A részletek persze hihetetlenül szűkszavúak, mivel hivatalosan még be sem jelentették és minden valószínűség szerint a Shadows megjelenéséig nem is fogunk többet hallani róla. Tom Henderson bennfentes tavaly ősszel azt állította, hogy a Black Flag remake "jócskán benne van a fejlesztésben", kérdés, hogy a Shadows csúszása mennyire borította fel az ütemtervet.