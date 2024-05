Új küldetéseket és ellenségeket is hozott a Suicide Squad: Kill the Justice League új frissítése

Egy jelentős frissítést hozott tető alá a Suicide Squad: Kill the Justice League -hoz a Rocksteady Studios csapata, akik elérhetővé tették a játékhoz az Episode 2 névre keresztelt csomagot, ami meglepően sok változást hozott.

A sok-sok javítás mellett ugyanis több extra tartalom is található a kérdéses frissítésben, ami nem meglepő, hiszen egy új fejezetet nyitnak a készítők ezzel, aminek részeként például egy új küldetést is végigjátszhatunk majd Out of Orbit címmel, aminek részekéntAz új küldetéstípusok mellett új ellenségtípusok is érkeznek a játékba, de extra képességekkel is bővül az őrült kaland, szóval aki szeretne egy kis extra élményt, az semmiképpen se hagyja ki a ma megjelenő frissítést.