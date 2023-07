Új kedvcsináló érkezett a konzolos The Valianthoz

A fejlesztők szerint egy újfajta élményt adó RTS érkezik PlayStation 5-re és Xbox Series S/X-re, a The Valiant nextgen kiadásaiban könnyedén irányíthatjuk erőinket és manőverezhetünk az intuitív gamepad-irányítással.

, PC-n a kaland már októberben elkezdődött és most a Steamen féláron szerezhetjük be. A cím a 13. századi Európában és a Közel-Keleten játszódik, középkori lovagjainkat fejleszthetjük és parancsolhatunk nekik, mindezt egy nagyszabású egyjátékos kampányban, vagy online.Hat hős osztag, mindegyik 3 különböző képességfával rendelkezik, a kardforgatóktól a gyors lovasságig találunk egységeket, fegyverek és páncélok széles választékával. A single player 15 izgalmas küldetést tartalmaz, változtatható nehézségi szintekkel és több PvP játékmód közül is választhatunk, amelyek 1v1 és 2v2 csatákat ígérnek.

