Új játszható faj kerülhet a World of Warcraft: The War Within-be

Egészen meglepő manapság, ahogy a Blizzard kommunikálja a dolgokat, hiszen míg annak idején egy WoW kiegészítőnél az új játszható faj volt az egyik legfontosabb húzóelem, manapság pedig inkább eltitkolják, ha ilyesmi készül.

Márpedig a rajongók legnagyobb örömére a World of Warcraft : The War Within is tartalmazhat egy új játszható fajt, amit a Blizzard még nem erősített meg, de miután elindultak az alfa tesztek, az adatbányászok alaposan is bele tudtak túrni a bővítmény fájljai közé, ahol azt találták, hogyA harronir nép az elfek és a trollok egyfajta keveredéseként írható le, és a szivárgások szerint többféle testre szabási lehetőséget érhetnek el hozzájuk a rajongók, de hogy a Blizzard mikor akarja majd hivatalosan is bemutatni őket, az egyelőre még nem derült ki.