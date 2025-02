Új játékot jelentettek be a Sonic Racing sorozatba, érkezik a CrossWorlds

A Sega bejelentette az új Sonic járműves versenyjátékát, a Sonic Racing: CrossWorlds -t, amelyben az újdonság az utazási gyűrűk bevezetése, amelyek új dimenziókba viszik a pályákat és a verseny közepén váltanak a világok között.

Különböző testreszabható járművekkel versenyezhetünk majd, beleértve a szárazföldön, a tengeren és a levegőben közlekedő autókat és teherautókat, és vannak légdeszkák is, vagy más néven Extreme Gearek. A karakterek a Sonic és a Sega univerzumokból kerülnek ki: Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Eggman, Amy, Metal Sonic, Vector the Crocodile és Sage a Sonic Frontiersből.A már említett ún. Travel Rings mechanika lényege, hogy az élen haladó versenyző választja ki azt a CrossWorld-öt, amelyet az összes játékos meglátogat a második körben és mindenEgy hálózati tesztet is terveznek, amelyre már lehet jelentkezni, maga a játék pedig hamarosan megjelenik PS4-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re, Xbox One-ra, Switch-re és PC-re.

