Új játékmotorral érkezik a Football Manager 25

A Sega és a Sports Interactive bejelentette a Football Manager 25 -öt PlayStation 5-re, Xbox Series X|S-re, Switch-re, PC-re és mobilokra, a megjelenés most azonban később várható a korábbi kiadásokhoz képest.

PC-n és Macen, akárcsak a Sony és a Microsoft konzoljain. A PC/Mac és Xbox címek a Game Passon keresztül is elérhetőek lesznek, a mobilos változat idén is Netflix-exkluzívként jön, a Touch pedig december 3-án landol Switchen.A fejlesztők szerint a Unity motorra való átállással az FM25 a sorozat legnagyobb technikai és vizuális fejlődését hozza el és a hosszú ideje futó sorozatban ez az első olyan játék, amely a női labdarúgást is tartalmazza.Ugyanakkor sajnos több funkció is kikerül, így a pálya mellőli bekiabálások, a Create-A-Club, a Versus mód, a Challenge mód, vagy éppen a Fantasy Draft. Ezek egy részére a 2026-os, vagy '27-es játékban számíthatunk, másokat teljesen elengednek, de a Fantasy Draftot például egy későbbi frissítéssel beleteszik az FM 25-be.

Nézd nagyban ezt a videót!