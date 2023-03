Új játékmóddal érkezik Xbox-ra a Ghostwire: Tokyo

Hosszú hónapokat kellett várniuk rá, de nemsokára végre Xbox Series X/S-re is elérhetővé válik a GhostWire: Tokyo , mely a Bethesda kiadásában korábban csak PC-re és PS5-re látta meg a napvilágot, ez a helyzet azonban rövidesen megváltozik.

A Tango Gameworks fejlesztői ugyanis befejezték a portolási munkálatokat, így kiderült, hogy, méghozzá olyannyira, hogy a Game Pass-ba is rögtön felkerül, így az előfizetők már a megjelenés napján csatlakozhatnak hozzá minden extra költség nélkül.Mint kiderült, a GhostWire: Tokyo egy nagyobbacska frissítéssel robog be a platformra - amit egyébiránt a többi platformon is megkapnak majd a rajongók -, mely Spiders' Thread név alatt egy vadonatúj játékmóddal bővíti az alapokat, de extra átvezetőkkel és újabb ellenfelekkel is szolgál majd.