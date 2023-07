Új játékhoz toboroznak a Back 4 Blood fejlesztői

Eddig nem sikerült túl sok emlékezetes dolgot letenniük az asztalra a Left 4 Dead egykori fejlesztőiből verbuválódott Turtle Rock Studios csapatának, ellenben nem adják fel a dolgot, és a Back 4 Blood után újabb projekthez toboroznak.

Legfrissebb álláshirdetésükben ugyanis egy olyan vezető fejlesztőt keresnek egy vadonatúj projekthez, akiEbből máris lehet következtetni arra, hogy milyen élményekre is számíthatunk a játéktól, ami Unreal Engine 5 grafikus motorra épül fel, és az elhangzottak alapján akár egy Back 4 Blood folytatás is lehetne, de ha van eszük a fejlesztőknek, inkább valami más irányban kalandoznak el, hátha most bejön.