Új, ingyenes játékmódok jöttek a Prince of Persia: The Lost Crownhoz

A játékosok a The Lost Crown subredditjén bemutatták, hogy a boss rush teljesítése bármilyen nehézségen egyvolt elérhető. Egyébként nem ez az első utalás a 2008-as címre, a felhasználók gyorsan észrevették, hogy Fariba, az egyik karakter a 16 éves játék főcímdalát dúdolja.Visszatérve a boss rushra: nyolc főellenséggel harcolhatunk egymás után, életerő feltöltés nélkül, ha sikerül, akkor megkapjuk ezt az említett skint. Sőt, ha úgy teljesítjük, hogy nem kapunk találatot, akkor begyűjthetünk egy alsóneműs skint Sargonhoz.A boss revengeben pedig megküzdhetünk az ellenfelekkel, akikkel harcoltunk a történet előrehaladása során, ezekért bronz-, ezüst- vagy aranyérmet kaphatunk.