Új Halloween-játék készül Unreal Engine 5-ben

Az IGN értesülései szerint két Halloween-témájú horror játék is fejlesztés alatt áll, a címeket a Boss Team Games hozná el, amely legutóbb az Evil Dead: The Game-ért volt felelős és az egyiknek néhány részlete is kiderült.

Bár az egyik játék részleteit még titokban tartják, azt már bejelentették, hogy a másikat Unreal Engine 5-ben fejlesztik és John Carpenter, az 1978-as eredeti film rendezője is részt vesz benne. Carpenter, - aki állítólag "szorosan részt vesz" a játék fejlesztésében, - azt mondta: "Mivel magam is nagy játékos vagyok, nagyon örülök, hogy segíthetek Michael Myers újbóli életre keltésében."A Boss Team szerint mindkét játékban újra átélhetjük a film pillanatait és minden idők egyikjátszhatunk. Eddig az egyetlen hivatalosan megjelent Halloween-játék egy Atari 2600-as adaptáció, amelyet 1983-ban adott ki a Wizard Video.