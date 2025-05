Új grafikus kártyákat villantott az Acer: erő, AI és stílus egyben

Az Acer szemlátomást új szintre kívánja emelni a játékélményt és a kreatív munkafolyamatokat, akár egy felütéssel is: a vállalat bemutatta legújabb grafikus kártyáit, amelyek természetesen Intel és AMD technológiákra épülnek, amik több területen is megállják a helyüket.

A frissen leleplezett négy új modell - köztük két Nitro Intel Arc és két Nitro Radeon RX 9060 XT OC változat - kifejezetten a nagy teljesítményre vágyó gamerek és tartalomgyártók igényeit szolgálja ki, akár mesterséges intelligencia alapú feldolgozással is., a korábban megjelent fekete verzió alternatívájaként. Ez a modell 2,740 MHz-es boost órajelével és Intel Xe2 mikroarchitektúrájával garantálja a látványos játékmenetet, akár 8K felbontás mellett is. Az Intel XeSS technológia jelentősen növeli az FPS-t, míg a Xe Low Latency funkció csökkenti a bemeneti késleltetést, így biztosítva a zökkenőmentes irányítást.A kisebb testvér, a Nitro Intel Arc A380 LP 6 GB szintén erőteljes képességekkel rendelkezik: 2,000 MHz-es órajellel, fejlett 3D gyorsítóval, ray tracing támogatással és AI-alapú Xe Super Sampling technológiával segíti a játékosokat, streamereket és tartalomkészítőket ? beleértve a 8K HDR videók feldolgozását is.

Acer Nitro Radeon RX9060 XT-6

Az AMD platformot kedvelők számára. Mindkét változat akár 3,320 MHz-es boost órajelet, valamint AMD RDNA 4 architektúrát kínál, amely ray tracing, AI-gyorsítás és a legújabb FidelityFX Super Resolution 4 technológiák révén új szintre emeli a grafikus teljesítményt. A hűtésről csendes, mégis hatékony kettős axiális ventilátorok gondoskodnak, így a hőmérséklet nem jelent akadályt a hosszabb játékmenetek során sem.A grafikus kártyák nemcsak a teljesítményre, hanem a hosszú távú megbízhatóságra is építenek: masszív alumínium hátlapjuk és a. Emellett az Acer Intelligence Space és Game Assistance szoftverek támogatják az AI-vezérelt optimalizálást, alkalmazásajánlásokat, célzási segítséget és akár automatikus játékmenet-rögzítést is.Árak és elérhetőség:Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB ? 329 eurótól, 2025 Q3-tól az EMEA régióbanAcer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16 GB ? 649 eurótól, elérhető júniustólAcer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8 GB ? 599 eurótól, szintén júniustól