Új gameplay traileren az idén érkező SAND LAND

A méltán híres manga alapján készülő SAND LAND még idén áprilisban tiszteletét teszi Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S és PC platformokon, de addig is érkezett egy friss játékmenet videó számunkra.

Az ILCA fejlesztőcsapat alkotása egy akció RPG műfajban érkező produktum, amelyA história szerint főhősünk, Beelzebub, aki nem mellesleg egy herceg, olyan kalandba hasítja képzeletbeli fejszéjét és útnak indul, amely bizony őt is próbára teszi majd. Célja, hogy felfedezze az őket körülvevő SAND LAND világát. Természetesen nem kell aggódni, mert ebben a környezetben nem mindenhol a homok uralkodik majd, így lesznek felüdülésképpen szolgáló régiók is, azonban ezek meglelésére érdemes lesz a gyalogszer helyett járműveket használni.Ezen okból kifolyólag a készítők mindenféle autót, motorkerékpárt és tankot is összeszereltek, így a játékosok kedvükre juthatnak el A-ból B-be, természetesen az ellenségeiket is likvidálva ezen masináknak köszönhetően. A videós előzetes lentebb tekinthető meg, amiből kiderül, mire leszünk képesek ezen roncsokból összetákolt, de hasznos szerzemények által.

