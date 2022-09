Új gameplay előzetesekkel érkezett a Biomutant nextgen vátozata

A THQ Nordic harcias szőrmókokat felvonultató akció-kalandjátéka, a Biomutant hamarosan egy nextgen frissítést kap, a vadiúj előzetesekben megnézhetjük, hogyan fut majd a játék az újgenerációs konzolokon.

A nyílt világú kaland még tavaly májusban debütált, nem váltotta meg ugyan a világot, viszont a vicces harcművész állatkáival egy könnyed kikapcsolódást tudott nyújtani a játékosoknak. Hamarosan érkezik a PS5 és Xbox Series X/S konzolokra is a játék,Az új verzió villámgyors betöltési időt, natív 4K felbontást, HDR supportot és 60fps-t ígér, Xbox One és PlayStation 4 tulajok pedig ingyen frissíthetnek az új verzióra, amennyiben korábban már megvették a játékot. Jó hír, hogy a korábbi mentett állásainkat, a megszerzett trófeákat, achievementeket is áthozhatjuk majd, semmi sem fog elveszni.PlayStation 5-ön az alábbi grafikai beállítási lehetőségekből választhatunk:Quality: natív 4K (dinamikus felbontás), 30 FPSQuality Unleashed: natív 4K (dinamikus felbontás), 60 FPSPerformance Mode: natív 1440p (dinamikus felbontás), 60 FPSXbox Series S/X-en pedig ezekből:Quality: natív 4K (dinamikus felbontás), 30 FPS (1440p, 30 FPS on Series S)Quality Unleashed: natív 4K (dinamikus felbontás), 60 FPS (1440p, 60 FPS on Series S)Performance Mode: natív 1440p (dinamikus felbontás), 60 FPS (1080p, 60 FPS on Series S) Biomutant nextgen verziója szeptember 6-án érkezik, 40 euróba kerül majd a csomag. Most pedig nincs más hátra, lássuk a trailereket:

