Új funkciókkal gyarapodik a Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

A Capcom bejelentette, hogy április 16-án, azaz holnap egy nagyobbacska frissítéssel bővíti a Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics -ot, amely a kollekció több játékához is hozzányúl alaposabban.

A gyűjteményes kiadás egészét ellátják majd benne offline versus módokkal, állítható felbontással, valamint extra menügombokkal a rajongók kívánságainak megfelelően, deIde sorolható az X-Men vs. Street Fighter, amelyben lehetőségünk lesz választani, hogy melyik verzióval akarunk majd játszani, de a legtöbb módosítás a Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes kapcsán érkezik, amely kap extra zenéket, újabb artworköket Shinkiro részéről, de olyan apróságokat is, minthogy már a szünet menüből is tudjuk majd resetelni a játékot.