Új frissítést és trailert kapott a Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Az 1.4-es patch a játékmenetösszpontosít, kezelve a közösség visszajelzéseit. Mostantól elérhető a Kernel Buzz és az Unexpected Bug háziállatok egy meglévő mentés betöltésével, vagy egy új játék indításával, az Options-General-Pet Follower menüpontban.Közölték azt is, hogy a jövőbeli frissítések olyan kért funkciókat fognak elhozni, mint a továbbfejlesztett nehézségi módok, a New Game+, egy új osztály, további ellenségek és tartalmi bővítések - ezeknek a megjelenésének a részleteit hamarosan nyilvánosságra hozzák.

A Knights Peak és a Primal Game Studio egy friss trailerrel megköszönte a Mandragora: Whispers of the Witch Tree fogadtatását, ezzel együtt a dark fantasyt kínáló metroidvania egy új frissítést is kapott.