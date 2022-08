Új frissítés érkezett a készülőben lévő űrhajós játékhoz, az Everspace 2-höz

A Drake: Gang Wars update minden eddiginél tartalmasabbnak ígérkezik, hiszen új frakciók, mellékküldetések, egy teljesen új csillagrendszer, feloldható jutalmak és kihívások is érkeztek a jelenleg korai hozzáférésű űrhajós lövöldébe, az Everspace 2 -be.

Az új csillagrendszer kifejezetten látványos helyszíneket mutat be,. Az új területek természetesen új játékmechanizmust is hoznak magukkal, a hajóink hő- és fagykárosodásnak, valamint nagy nyomásnak lesznek kitéve, amikor a víz alá mennek majd.Továbbá érkezett három új frakció a játékba, a Coalition, a Retaliators és a Zurilia, akik vadiúj hajótípusokkal szállnak majd be az űrcsatákba. Emellett új mellékküldetések, side questek is érkeztek a játékba, a szintezés is megváltozott, az Everspace 2 Early Access verziója 25-re emeli a felső határt, három új pilótákhoz kapcsolódó perket is bevezet az új frissítéssel.Az űrhajóinkkal is érdemes lesz majd foglalkozni, a fejlesztők új passzív tulajdonságokat és új másodlagos fegyverbónuszokat adtak hozzá minden egyes hajóosztályhoz, emellett a szokásos balansz módosítások, változtatások sem maradtak el.A lista természetesen korántsem teljes, a készítők blogbejegyzésében elolvashattok minden infót az új frissítésről. Az Everspace 2 várhatóan 2023 elején fog érkezni PC-re, Xbox és PlayStation konzolokra, az early access verzióba már most érdemes belevágni, a megjelenésig biztosan nem fogunk unatkozni.

