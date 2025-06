Új fejlesztői naplót kapott a Mafia: The Old Country

A Hangar 13 megosztotta a Breaking Omertá: "Capturing Performance? című videóját, amelyben megtudhatjuk, hogy a csapat hogyan választotta ki a színészeket és hogyan rögzítette a mozgásukat a Mafia: The Old Country -hoz.





A fejlesztői naplóban megnézhetjük, hogyan lehelnek a színészek életet a vadiúj karakterekbe a készülő játékban, amely a szervezett bűnözés gyökeréig nyúlik vissza az 1900-as évek Szicíliájában. Bejelentették azt is, hogy az akciójáték egy, ez lesz a Mafia: The Old Country - Launch Edition.Ez a különleges PS5-ös kiadás az alapjátékon kívül tartalmaz egy egyedi ábrákkal ellátott SteelBookot, egy 1000 darabos puzzlet, amit a játék helyszíne inspirált, mindezt prémium csomagolásba rakják. Az előrendelők egy előrendelői DLC-vel is gazdagodnak, ebben öltözet, kés, ló és kiegészítők kapnak helyet.

