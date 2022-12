Új előzetest kapott az Escape From Tarkov frissítése

Az Escape From Tarkov játékosai már régóta várnak a 0.13-as patch-re, de úgy tűnik, nem vagyunk messze a hatalmas bővítéstől, a frissítés legújabb előzetese bepillantást enged a játékmenetbe és néhány akcióba a Streets of Tarkovban, amely valószínűleg a játék legjobban várt térképe.

Abból, amit az új előzetesben láthatunk,, veszélyes benti és kinti részekkel. Valószínűleg ezeken az utcákon sétálni a legstresszesebb érzés, amit a Tarkovban valaha is tapasztalhatunk, hiszen célponttá válhatunk az utca mindkét végéről és az azt körülvevő üzletekből és épületekből.Az előzetes során néhány épület belső részeit is láthatjuk, amelyeknek úgy tűnik, megvan a maga hangulata, hosszú folyosókkal, lépcsőkkel és nagy előcsarnokokkal. Sajnos a trailer nem árul el semmilyen megjelenési dátumot, vagy időszakot a 0.13-as patch-hez, de talán közel lehetünk hozzá, mert az előzetes elég kifinomultnak tűnik.Az Escape From Tarkov korai hozzáférése nagy népszerűségre tett szert, különösen azok körében, akik valósághű lövöldözős élményre vágynak, a játéknak azonban még jóval több frissítésre van szüksége, hogy teljes értékű legyen.

