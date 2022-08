Új előzetest kapott a meseszerű kalandjáték, az ONI: Road to be the Mightiest Oni

A mesefilmszerű, rajzfilmes akció-RPG, az ONI: Road to be the Mightiest Oni egy vadiúj előzetest kapott, amiben lehullt a lepel a játékmenetről és a sztoriról, továbbá rengeteg érdekességet is megtudtunk a készülő játékról.

A Kenei Design stúdió egy vadiúj előzetesben mutatta meg a készülő open-world kalandot, továbbá screenshotokat és némi információmorzsát is elszórtak nekünk. A történet Kisejimán, egy kis szigeten játszódik az óceán kellős közepén, amiről az a hír járja, hogy a helyi démonszellemekben szunnyadó erőt ki lehet vonni, amennyiben kiálljuk a különféle próbákat.egymástól merőben eltérő faunát és ellenfeleket rejtenek majd. A sziget három területre oszlik, változatos kihívásokkal találkozunk majd, miközben különféle küldetéseket teljesítünk.Végre lehullt a lepel a bosszúálló démonunk, Kuuta fegyvertáráról. Hősünk egy bottal fogja elnáspángolni az ellenfeleket, viszont ahhoz, hogy végleg elintézzük őket, segítségül kell hívnunk hű társunkat, Kazemaru-t, aki szó szerint kiszívja az életerőt az ellenségeinkből.Démonunkat fejleszthetjük is majd a különféle minijátékok teljesítésével és a a szigeten található gombák összegyűjtésével. Az ONI: Road to be the Mightiest Oni már most egy ígéretes kalandnak tűnik, nem is kell már sokat várnunk rá, hiszen még az idén fog érkezni PlayStation 4, PlayStation 5, és PC-s platformokra.

