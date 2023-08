Új előzetesen a legendás sci-fi folytatása, az Outcast - A New Beginning

Sokunknál kívánságlistás már a bejelentése óta a Outcast - A New Beginning , pedig még olyan túl sok információ nem is látott napvilágot - most egy újabb videóval mélyítette el vágyainkat a kiadó: a játék legújabb előzetese egy fantasztikus utazásra visz az Ulukai-jal.

Ez a név nem mást takar, mint főhösünket, Cutter Slade-et, akinek a Talánok adták ezt a megnevezést: ő a kiválasztott, akinek az a sorsa, hogy újra egyesítse Adelpha népét és megszabadítsa világukat a betolakodóktól!Az Adelpha teljesen átalakul az új játékban, várhatóan számtalan kaland és felfedezésre váró terület vár majd ránk, ami az alábbi videón meg is mutatja magát, hiszen. A szemkápráztató látványt az alábbi videón tudod te is alaposan megvizsgálni.Megjelenési dátumunk sajnos még mindig nincsen, de a platformlista mit sem változott, az Outcast - A New Beginning PC-n, PlayStation 5-ön és Xbox Series X|S-en teszi majd tiszteletét.

