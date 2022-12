Új előzetes jött a Like a Dragon: Ishin!-hez

A SEGA és az RGG Studio közzétett egy új trailert a sokak által várt akció-kaland játékhoz, a Like a Dragon: Ishin! -hez, amely bemutatja az új harcstílusokat és a különböző, játékban elérhető fegyvereket.

A videóban Sakamoto Ryomat láthatjuk, miközben legyőzi az ellenségeit a szamurájkardjával és a lőfegyverével, különböző harcstílusokat felhasználva. Az 1860-as években játszódó alkotás, így klasszikus kardokat és modern lőfegyvereket is.A játékon belüli szóhasználat, a helyek és az emberek történelmi hátteret adnak az egésznek, a régi elgondolás pedig találkozik az újjal, ugyanis kibővítik a 2014-es Like a Dragont új grafikával, modern platformokon Unreal Engine 4-ben. Like a Dragon: Ishin! 2023. február 21-én jelenik meg globálisan PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows platformokon és hamarosan előrendelhető.

