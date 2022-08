Új DLC-t és külső nézetes módot kap a Resident Evil Village

A népszerű széria legújabb darabja, a Resident Evil Village nemrég átlépte a 6 millió eladott példányszámot, nem is tervezik elengedni egyhamar ezt a játékot a Capcomnál, a tavaly bejelentett kiegészítőt le is leplezték, sőt még mást is.

Az éjszaka folyamán lezajlott Capcom Showcase keretében mutatták be a Village legújabb DLC-jét, mely az alapjáték után veszi fel a történet folyamát. A Shadow of Rose című kiegészítőben ugyanis a címhez méltóan, többek között még a játék egyik legnépszerűbb helyszínére, a Dimitrescu kastélyba is visszatér.Ezen felül az egyik legnagyobb újdonság, hogy. A Capcom lefejlesztette ezt a módot, így akit zavart az FPS kameraállás, az már megnyugodhat, mostantól TPS-ként is tudja élvezni a programot, így egy kicsit még inkább Resident Evil 4 utóízünk lehet, ami nem baj.Plusz a túlélésre fókuszáló Mercenaries módban bekerült jó pár különleges játszható karakter, így például mostantól Chris Redfielddel, Heisenberggel, vagy akár magával Lady Dimitrescuval is játszhatunk. Egészen biztosan remek érzés lesz hatalmas vámpírhölgyként megfojtogatni az ellenfeleinket. Az ezen újdonságokat tartalmazó Resident Evil Village : Gold Edition idén október 28-án fog megjelenni, minden olyan platformra, ahol az alapjáték is tiszteletét tette.

Nézd nagyban ezt a videót!