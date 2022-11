Új autókkal, pályával és eseményekkel ünnepel a Gran Turismo 7

A Polyphony Digital kiadta a Gran Turismo 7 1.26-os frissítését, amely érdekes tartalmakat szállított a játékhoz, mindezeket a Gran Turismo fennállásának huszonötödik születésnapja alkalmából tették közzé.

Az új frissítés négy új autóval egészíti ki a játékot, köztük egy Red Bull X2019-el, amely az évforduló alkalmából készült különleges festéssel és amit minden játékos ingyen megkap. Továbbá egy BMW M2-vel, egy Ford Sierra RS 500-al és egy Nissan Silvia K's Aero-val bővült a játék. Ezenkívül a javítás, valamint számos új eseményt, amelyek közül kettő a születésnapot ünnepli és két új extra menüre is számíthatnak a játékosok.A játék főmenüje és világtérképe korlátozott ideig új témát kapott, ebben az időszakban a játékosok hozzáférhetnek a Gran Turismo 25th Anniversary World Finals Monaco Demo Eventhez, ami az esport versenyek része szokott lenni és most mi is volán mögé ülhetünk az 1 millió kredit elnyeréséért. Belekerült egy új kampány is, ahol megjósolhatjuk a közelgő Gran Turismo 7 esport verseny győzteseit, és minden helyes jóslatért 1 millió játékon belüli kreditet kapunk.Kijavították azt a hibát is, ami miatt a Versenyinformáció megjelenítése beállítás "Ki" értékre állításával a Kijelző beállításaiban azt eredményezte, hogy például a gumiabroncs-menük nem jelentek meg a boxutcában és azt is megoldották, hogy az eső hangeffektusai nem működtek megfelelően visszajátszáskor.

