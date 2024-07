Új Art of Fighting-játék és egy Samurai Shodown akció-RPG készül

Az SNK egyik vezető fejlesztője egy interjúban több izgalmas részletet is megosztott az újságírókkal az EVO 2024 eseményen, ahol kiderült, hogy egy új Art of Fighting és egy Samurai Shodown is készül a háttérben.

Weatherford szerint több projekt is folyamatban van náluk, amelyekről még egyáltalán nem beszélhet, sőt vannak köztük olyan dolgok, amelyekről egyáltalán nem beszélhet még - csak annyit, hogy újabb munkatársakat kell toborozniuk hozzá -, de fantasztikus játékok elkészítése a céljuk.Amiről konkrétan is beszélhetett, az az Art of Fighting következő része, vagyis, és jön egy új Samurai Shodown is, de az nem az árkád verekedős vonalat követi majd, hanem egy akció-RPG lesz a sorban. Formális bemutatók később várhatók!