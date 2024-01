Úgy tűnik, elbúcsúzhatunk a Halo be nem jelentett battle royale játékától

A Certain Affinity régóta pletykált, be nem jelentett Halo battle royale játékát, a Project Tatanka kódnevű címet vélhetően törölték, így jóformán nem is tudhattunk meg többet róla - derült ki az XboxEra podcast egyik epizódjában.

A Certain Affinity a Halo Infinite fejlesztésében segédkezett, a be nem jelentett játék pedig még 2022-ben került előtérbe. Tavaly a Bloomberg munkatársa, Jason Schreier még arról is beszámolt, hogy a projekt "különböző irányokba" fejlődött, miután eredetileg battle royalenak indult.A podcast során Shpeshal Nick szakértő felhozta ColtEastwood bennfentes állítását, miszerint a projektet félretették. Ezt ő és az XboxEra podcast többi házigazdája is megerősítette, majd Shpeshal Nick kijelentette, hogy a projektet egyenesen