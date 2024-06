Úgy hozott offline és szóló módot a Payday 3 frissítése, hogy online kell lenni hozzá

Payday 3 tavaly jelent meg és a különböző hibák, illetve a hiányzó funkciók miatt rossz értékeléseket kapott, az egyik ilyen hiányzó funkció az egyedüli, vagy offline játék lehetősége volt, de most ebben történt némi előrelépés.

A szóló módban értelemszerűen egyedül vihetjük véghez a Payday 3 bármelyik rablását NPC-kkel, a hátránya, hogy továbbra is szükség van egymegoldás, legalábbis egyelőre nem, ugyanis a Starbreeze a módot "bétaként" írja le. folyamatos online követelménye már a megjelenéstől kezdve problémát jelentett, mivel sokan hosszú várakozással szembesültek a szerverekhez való csatlakozáshoz. Ezzel együtt az eladások is elmaradtak a várttól, a stúdió vezérigazgatóját leváltották , a Steam-értékelések pedig továbbra is többnyire negatívak.

