Úgy hírlik, Xboxon is visszatérnek a demók

A demók, avagy a játékok előre kipróbálható verziói már jó ideje nem divatosak a játékiparban, azonban az utóbbi időben kezdenek visszatérni, a PlayStation tervei után úgy tűnik, most az Xbox is számol a jövőben a trial verziókkal.

Több forrás szerint a Microsoft több nagy bejelentést is megejt még a holnapi Summer Game Fest előtt, állítja ezt Tom Henderson újságíró. Az egyik nagyobb bejelentés az, hogy a Microsoft egy új szolgáltatást indít, amely látszólag a PlayStation Plus idén bejelentett, időkorlátos játékkipróbálási lehetőségének hasonló változata lesz.A funkció a következő egy éven belül érkezik a Game Pass tagok számára, és. Azok a fejlesztők, akik úgy döntenek, hogy regisztrálnak ebbe projektbe, nem csak a játékfejlesztéshez szükséges adatokat kapják meg, de a Microsoft állítólag kompenzálja is a fejlesztőket a részvételért - pontos részletek egyelőre nem ismertek.