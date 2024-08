UFL: szeptemberben érkezik az ingyenes focis játék

A Strikerz csapata bejelentette, hogy célegyenesbe értek az UFL címre keresztelt ingyenes focis játékkal, aminek jóvoltából egy pontos megjelenési dátumot is kaptunk hozzá, így már biztosan nem kell sokat várni rá.

Olyannyira nem, hogyPS5-ön és Xbox Series X/S-en egyaránt, a két rendszer között cross-play támogatás lesz, sőt már most elérhetők hozzá fizetett előrendelői csomagok, amelyekkel akár hét napos korai hozzáférést is válthatunk a játékhoz.Ha tehát szeretnénk, már szeptember 4-től nekiláthatunk az UFL élményének, de ha megmaradnánk az ingyenes vonalon, akkor szeptember 12-ig kell várnunk rá. Amennyiben jobban megismerkednél vele, az UFL egy friss kedvcsinálót is kapott:

Nézd nagyban ezt a videót!