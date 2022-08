Trónok harca társasjáték és autószerelő szimulátor az Epic Games Store aktuális ingyen játékai

Ezen a héten sem hagyott minket ingyen letölthető játék nélkül az Epic Games Store, sőt rögtön két alkotást is lehetőségünk nyílik behúzni most, ha úgy érezzük, hogy szükségünk van rájuk.

Ennek megfelelően szabadon begyűjthető az A Game of Thrones: The Board Game , ami valójában a Trónok harca társasjáték digitalizált változata, de az ajánlathoz tartozik még a Car Mechanic Simulator 2018 is, amelyben az autószerelők hétköznapjait ismerhetjük meg szimulátoros formában.Ha szeretnénk őket, nincs más dolgunk, mint, és ha van Epic Games Store regisztrációnk, akkor a rendszer rögtön hozzáadja az elérhető játékok listájához a két címe - méghozzá ingyen és bérmentve.