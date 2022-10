Tripla A kategóriás Dungeons & Dragons játékot készít a Tuque Games

Nagyszerű hírek érkeztek a Dungeons & Dragons világát kedvelő játékosoknak, hiszen megtudtuk, hogy a Dark Alliance mögött álló Tuque Games csapata egy vadonatúj alkotás fejlesztésébe kezdett.

Sőt mi több, a Wizards of the Coast szerint nem elég, hogy új játék készülődik, az ráadásul egy tripla A kategóriás címnek érkezik, amire igencsak nagy szüksége van már a Dungeons & Dragons világának, hiszen régóta nem született olyan minőségi alkotás, ami magas minőségben dolgozta volna fel ezt az univerzumot.Érdekesség, hogy az új projekt miatt a Tuque Games nevet váltott, most már Invoke Studios név alatt üzemelnek tovább, aminek az oka nem más, minthogy