Trailert kapott Queen Dizzy, a Guilty Gear: Strive következő DLC karaktere

Rögtön két kedvcsináló is napvilágot látott a Guilty Gear: Strive-hoz, amelyek közül egyik a soron következő DLC karaktert, név szerint Queen Dizzy-t állította a középpontba, de más érdekességről is lehullt a lepel.

Az új harcos mellett ugyanis az Arc System Works, amely Battle Balance név alatt azt a célt hivatott teljesíteni, hogy sokkal jobban kiegyensúlyozza a játékélményt, és a készítők természetesen az ehhez kapcsolódó terveket is megmutatták egy mozgókép részeként.A Guilty Gear: Strive már most elérhető PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, sőt jövő januárban Nintendo Switch-re is megérkezik, ha pedig ismerkednél az érkező bővítményekkel, az alábbi videók ezt a célt szolgálják.

Nézd nagyban ezt a videót!