Trailert kapott a Stellar Blade - Goddess of Victory: Nikke DLC

A Shift Up csapata úgy döntött, hogy ha már úgyis ott van nekik a két játék, akkor elkészítenek egy házon belüli crossovert a Stellar Blade és a Goddess of Victory: Nikke kapcsán, aminek az eredménye már itt van a kanyarban.

Olyannyira, hogy a kérdéses letölthető tartalom most egy hivatalos előzetest kapott, amiből kiderült, hogy, mindeközben pedig alaposan prezentálja is a DLC-vel érkező újdonságokat. Stellar Blade - Goddess of Victory: Nikke DLC várhatóan június 11-én jelenik majd meg PC-re és PS5-re egyaránt, ha pedig szeretnél megismerkedni vele, itt a remek alkalom, az alábbi trailer máris csőre töltve vár.

