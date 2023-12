Trailer vezeti fel a közelgő The Game Awards 2023 eseményt

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor december 8-án, azaz most pénteken hajnalban elindul a The Game Awards 2023 esemény, ami a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is rengeteg nagyszerű bejelentéssel szolgál nekünk.

Ezt szerette volna nyomatékosítani Geoff Keighley, aki egy komplett trailert mutatott be a közelgő eseményhez, amely még nagy titkokat nem árul el, ígyÉrdemes nekünk is várni az eseményt, hiszen minden eddiginél nagyobb bejelentésekkel számolhatunk, így a Prince of Persie: The Lost Crown és a Death Stranding 2 következő kedvcsinálója már biztosan ott debütál, de készül valamivel a Sega és a Baldur's Gate 3-ról is kapunk friss híreket. Mindez pedig csak a jéghegy csúcsa!

